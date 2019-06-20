Магаданский губернатор предложил отправить "золото Захарченко" на Колыму

Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили другие два эпизода взяточничества и направили дело в суд. Параллельно с этим Генеральная прокуратура обратилась в Никулинский суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество полковника, его родственников и близких — это квартиры, автомобили и деньги общей стоимость около 9 миллиардов рублей. Позднее генерал надзорного ведомства Сергей Бочкарев обратился в суд со вторым аналогичным иском, который был удовлетворён.