Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T16:09Z
https://ria.ru/20190620/1555748391.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152590/02/1525900237_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_345c7f21638ef7dbfbb4d11ae9fbdd78.jpg
РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Магаданский губернатор предложил отправить "золото Захарченко" на Колыму

Вчера, 16:09
438
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Магаданской области Сергей Носов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Магаданской области Сергей Носов. Архивное фото
МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов, комментируя вопрос о коррупции президенту РФ в ходе прямой линии, предложил отправить "золото Захарченко" на Колыму для возрождения региона.
Житель Магадана Вячеслав Корчанов спросил президента, чувствует ли он личную ответственность "за разгул коррупции", и в качестве примера привел полковника Захарченко. Президент РФ ответил, что чувствует ответственность "за это безобразие".
"Сегодня можно "золото Захарченко" вернуть на Колыму. Оно послужит возрождению региона", - заявил губернатор.
Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили другие два эпизода взяточничества и направили дело в суд. Параллельно с этим Генеральная прокуратура обратилась в Никулинский суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество полковника, его родственников и близких — это квартиры, автомобили и деньги общей стоимость около 9 миллиардов рублей. Позднее генерал надзорного ведомства Сергей Бочкарев обратился в суд со вторым аналогичным иском, который был удовлетворён.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 24 января 2019
10 июня, 02:00
Уголовное дело полковника МВД Дмитрия Захарченко
111032
Обсудить 0
Прямая линия с Владимиром ПутинымДело полковника ЗахарченкоСергей НосовВладимир ПутинМагаданская областьОбщество
Рекомендуем
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Частные охранные компании в Сирии не связаны с государством, заявил Путин
РИА
Новости
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Глава СПЧ считает содержание бизнесменов под стражей нарушением их прав
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин объяснил, почему он всегда вежлив с иностранными политиками
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционным
Лента
новостей
Президент Молдавии призвал членов Конституционного суда уйти в отставку
Флаги ЕС
Евросоюз продлил санкции против России
Герой России поддержал поручение Путина по дагестанским ополченцам
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Происходящее на местах видно и через свежепокрашенную траву, заявил Путин
Акция протеста против выступления российского депутата Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. 20 июня 2019
Власти Грузии осудили выступление российского депутата в парламенте
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин рассказал о своих часах налета с 2012 года
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Белоруссия подтвердила временную остановку прокачки нефти по "Дружбе"
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
Стоп-кадр трансляции прямой линии президента РФ Владимира Путина
Путин ответил на вопрос про анекдоты о себе
Символ нефтепровода Дружба около города Гомель
Причины превышения концентрации хлоридов в "Дружбе" выясняются
Президент Украины Владимир Зеленский
В СФ оценили заявление о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Ирану передавали предупреждение Трампа об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
11:03Джабаров: Грузия должна извиниться за провокацию в адрес депутатов из РФ
11:02В МИД прокомментировали сообщения о подготовке США удара по Ирану
11:01Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
11:00Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
10:55На Украине возбудили дела из-за отравления людей после купания в озере
10:47Первую партию косаток из "китовой тюрьмы" доставят к месту выпуска 24 июня
10:46В Крыму оценили слова президента Чехии о принадлежности полуострова
10:41Правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Лента новостейМолния