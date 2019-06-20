Магаданский губернатор предложил отправить "золото Захарченко" на Колыму

МАГАДАН, 20 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов, комментируя вопрос о коррупции президенту РФ в ходе прямой линии, предложил отправить "золото Захарченко" на Колыму для возрождения региона.
Житель Магадана Вячеслав Корчанов спросил президента, чувствует ли он личную ответственность "за разгул коррупции", и в качестве примера привел полковника Захарченко. Президент РФ ответил, что чувствует ответственность "за это безобразие".
"Сегодня можно "золото Захарченко" вернуть на Колыму. Оно послужит возрождению региона", - заявил губернатор.
Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили другие два эпизода взяточничества и направили дело в суд. Параллельно с этим Генеральная прокуратура обратилась в Никулинский суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество полковника, его родственников и близких — это квартиры, автомобили и деньги общей стоимость около 9 миллиардов рублей. Позднее генерал надзорного ведомства Сергей Бочкарев обратился в суд со вторым аналогичным иском, который был удовлетворён.
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10 июня, 02:00Уголовное дело полковника МВД Дмитрия Захарченко