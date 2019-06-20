Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционным

Размежеваться, а потом объединиться. Украинские партии сливаются в коалиции До внеочередных выборов в Верховную раду Украины осталось немногим больше месяца. За это время нужно успеть перегруппироваться, переименоваться, а кому-то даже "переобуться", чтобы занять места в парламенте. Если, конечно, выборы состоятся.