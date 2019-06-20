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РИА Новости

Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционным

Вчера, 16:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 20 июн — РИА Новости. Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде.
Глава государства распустил Раду вскоре после инаугурации. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его.
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После этого социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, который выявил, что около 60 процентов жителей Украины поддерживают указ Зеленского. Еще 20 процентов опрошенных отметили, что указ не соответствует основному закону, но отвечает настроениям общественности, и лишь шесть процентов считают его незаконным и не соответствующим общественным ожиданиям.
При этом 82 процентов респондентов считают, что депутаты пытаются обжаловать в Конституционном суде указ Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов, чтобы продлить свои полномочия хотя бы на несколько месяцев.
Досрочные выборы наиболее выгодны партии Зеленского "Слуга народа", которая по итогам голосования может получить до 50 процентов голосов и самостоятельно сформировать большинство.
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