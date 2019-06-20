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РИА Новости

Причины превышения концентрации хлоридов в "Дружбе" выясняются

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкСимвол нефтепровода "Дружба" около города Гомель
Символ нефтепровода Дружба около города Гомель
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Ранее озвученные на уровне рабочих контактов причины точечного превышения в среду хлоридов в нефти в трубопроводе "Дружба" не подтвердились, причины выясняются, заявил главный инженер белорусского оператора трубопровода - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - Андрей Вериго.
"Предположения о причинах загрязнения, обсуждаемые на уровне рабочих контактов, не подтвердились. Причины выясняются", - говорится в его комментарии, поступившем в РИА Новости.
Также, по словам Вериго, белорусский оператор "Дружбы" полностью исключает использование загрязненной нефти в транспортировке в направлении Польши и Украины, а также на нефтеперерабатывающий завод в белорусском Мозыре.
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Вчера, 15:29
Белоруссия подтвердила временную остановку прокачки нефти по "Дружбе"
Ранее в четверг советник президента "Транснефти" Игорь Демин заявил, что прокачка нефти на участке трубопроводной системы "Дружба" от Мозыря в Белоруссии до Польши приостанавливалась вечером 19 до утра 20 июня из-за кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений (ХОС). Он отметил, что, со слов белорусских коллег, вероятной причиной кратковременного повышения концентрации ХОС явилось автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на НПС (нефтеперекачивающей станции) Кобрин (Белоруссия) с 14:00 18 июня в объеме 20 кубометров в трубопровод Мозырь-Адамова Застава.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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