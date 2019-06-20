МИД Грузии опроверг информацию о массовых отставках грузинских послов

ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. МИД Грузии сообщил, что в соцсетях распространяется недостоверная информация о том, что грузинские послы за рубежом якобы подают в отставку в связи с ситуацией вокруг выступления российского депутата Сергея Гаврилова в законодательном органе страны.

"В социальных сетях распространяется информация о том, что якобы, в связи с проходящими событиями, послы Грузии за границей покидают свои должности в знак протеста. МИД сообщает, что это дезинформация", - сказано в заявлении министерства.

В Тбилиси проходит 26-ая Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвуют делегаты из России во главе с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии.