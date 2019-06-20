Путин анонсировал решение по приему девушек в Нахимовское училище

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в Нахимовском военно-морском училище в Санкт-Петербурге будут проходить обучение и девушки, и сообщил о готовящемся по этому поводу решении.

"По-моему, что касается Нахимовского училища, сейчас готовится решение о возможном приёме девушек. В Петербурге, по-моему, новая площадка, в том числе, для этого предусмотрена. Я могу ошибиться, но после того, как я об этом сказал, надеюсь, что всё так и будет", - заявил президент в ходе прямой линии.