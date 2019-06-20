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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин прокомментировал сокращение Россией расходов на оборону

Вчера, 15:32
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия находится на седьмом месте в мире по затратам на оборону, являясь единственной великой военной державой, сокращающей эту статью расходов, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
Он отметил, что на первом месте по затратам на оборону находятся США, на втором - Китай.
"Только на седьмом месте по расходам в абсолютных величинах Россия - 48, по-моему, миллиардов долларов в долларовом эквиваленте. И что самое любопытное, что мы единственная великая военная держава, а это так и есть, которая сокращает военные расходы", - сказал Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияБезопасность
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