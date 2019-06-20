Путин прокомментировал сокращение Россией расходов на оборону

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия находится на седьмом месте в мире по затратам на оборону, являясь единственной великой военной державой, сокращающей эту статью расходов, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

Он отметил, что на первом месте по затратам на оборону находятся США, на втором - Китай.

"Только на седьмом месте по расходам в абсолютных величинах Россия - 48, по-моему, миллиардов долларов в долларовом эквиваленте. И что самое любопытное, что мы единственная великая военная держава, а это так и есть, которая сокращает военные расходы", - сказал Путин.