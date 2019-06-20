Путин пообещал дагестанским ополченцам выпить бокал за погибших в Ботлихе

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал дагестанским ополченцам выпить бокал, который так и остался нетронутым во время его визита в Дагестан в августе 1999 года.

Во время прямой линии к Путину обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков. Также они напомнили президенту о так и не выпитом в 1999 году бокале за погибших и здоровье раненых во время вторжения боевиков в Дагестан.

"Что касается бокала, надеюсь, мы сможем сделать это с вами", - заявил Путин.

В августе 1999 года в Дагестан вторглись банды боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба, тогда на помощь войскам пришли отряды ополченцев, сформированные из местных жителей. В район боевых действий тогда прилетел в статусе премьер-министра Путин. Во время встречи с командирами и ополченцами он встал произнести тост, но не стал пить, а отставил стопку, пообещав выпить ее после разрешения конфликта.