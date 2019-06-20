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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин пообещал дагестанским ополченцам выпить бокал за погибших в Ботлихе

Вчера, 15:31
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал дагестанским ополченцам выпить бокал, который так и остался нетронутым во время его визита в Дагестан в августе 1999 года.
Во время прямой линии к Путину обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков. Также они напомнили президенту о так и не выпитом в 1999 году бокале за погибших и здоровье раненых во время вторжения боевиков в Дагестан.
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"Что касается бокала, надеюсь, мы сможем сделать это с вами", - заявил Путин.
В августе 1999 года в Дагестан вторглись банды боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба, тогда на помощь войскам пришли отряды ополченцев, сформированные из местных жителей. В район боевых действий тогда прилетел в статусе премьер-министра Путин. Во время встречи с командирами и ополченцами он встал произнести тост, но не стал пить, а отставил стопку, пообещав выпить ее после разрешения конфликта.
Тогда Путин заявил, что "очень хочется по русской традиции, и по традиции священной земли Дагестана, где мы сегодня находимся, поднять этот бокал и выпить за память тех, кто погиб". Однако он остановил начавших подниматься, отметив, что "у нас с вами впереди много проблем и большие задачи", напомнил, что ожидаются провокации противника и "мы не имеем с вами права позволить ни секунды слабости себе, ни секунды". Поэтому Путин предложил "сегодня эту стопку поставить" и обещал, что "мы обязательно выпьем за них, но пить будем потом, когда эти задачи принципиального характера будут решены". Он предложил "сейчас по-походному перекусить - и за работу".
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинДагестанОбщество
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