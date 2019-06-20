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РИА Новости

Зеленский отменил указ Ющенко об использовании проблесковых маячков

Вчера, 15:21
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ экс-главы государства Виктора Ющенко, регулирующий использование проблесковых маячков и номерных знаков служебных транспортных средств.
"Признать утратившим силу указ президента Украины от 30 марта 2005 года № 567 "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах", - говорится в указе, опубликованном в четверг на сайте главы государства.
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Вчера, 15:19
Зеленский отменил государственную поддержку печатных СМИ
Кроме того, Зеленский указом отменил два пункта других законов, которые регулировали использование спецсредств на автомобилях. В отмененных указах говорилось, что специальные световые сигнальные устройства синего цвета и звуковые сигнальные устройства могут устанавливаться исключительно на служебных транспортных средствах, используемых для передвижения лиц под госохраной, а также спецтранспорте спецслужб, скорой помощи, пожарной охраны, аварийно-спасательных служб и инкассанторских служб. Сигналы красного и зеленого света могли устанавливаться исключительно на транспортных средствах подразделений Госавтоинспекции МВД и управления госохраны Украины.
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Владимир ЗеленскийВиктор ЮщенкоУкраинаВ мире
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