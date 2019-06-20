Зеленский отменил указ Ющенко об использовании проблесковых маячков

"Признать утратившим силу указ президента Украины от 30 марта 2005 года № 567 "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах", - говорится в указе, опубликованном в четверг на сайте главы государства.

Кроме того, Зеленский указом отменил два пункта других законов, которые регулировали использование спецсредств на автомобилях. В отмененных указах говорилось, что специальные световые сигнальные устройства синего цвета и звуковые сигнальные устройства могут устанавливаться исключительно на служебных транспортных средствах, используемых для передвижения лиц под госохраной, а также спецтранспорте спецслужб, скорой помощи, пожарной охраны, аварийно-спасательных служб и инкассанторских служб. Сигналы красного и зеленого света могли устанавливаться исключительно на транспортных средствах подразделений Госавтоинспекции МВД и управления госохраны Украины.