Путин прокомментировал применение статьи об оскорблении государства

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Применение статьи об оскорблении государства должно соответствовать смыслу закона, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
"Никто не имеет права злоупотреблять вот этой нормой для того, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня, кстати говоря. Конечно, мы будем за этим следить, я попрошу и Генпрокуратуру самым внимательным образом обратить на это внимание", - сказал Путин.
"Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона", - подчеркнул президент.