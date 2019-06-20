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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин прокомментировал применение статьи об оскорблении государства

Вчера, 15:17
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Применение статьи об оскорблении государства должно соответствовать смыслу закона, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.
"Никто не имеет права злоупотреблять вот этой нормой для того, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня, кстати говоря. Конечно, мы будем за этим следить, я попрошу и Генпрокуратуру самым внимательным образом обратить на это внимание", - сказал Путин.
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"Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона", - подчеркнул президент.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинПолитика
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