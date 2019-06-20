Путин прокомментировал применение статьи об оскорблении государства

"Никто не имеет права злоупотреблять вот этой нормой для того, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня, кстати говоря. Конечно, мы будем за этим следить, я попрошу и Генпрокуратуру самым внимательным образом обратить на это внимание", - сказал Путин.