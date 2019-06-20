Путин раскритиковал Зеленского за отказ от диалога с ДНР и ЛНР

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Путин назвал отказ президента Украины Владимира Зеленского от диалога с представителями самопровзглашенных ДНР и ЛНР трагедией.
Российский лидер напомнил, что современная история не знает примеров разрешения конфликта без прямого диалога сторон. По его словам, Зеленский сделал ядром избирательной компании решение конфликта на востоке Украины, однако сейчас поменял риторику.
Комедия и трагедия Зеленского глазами Путина pic.twitter.com/nkx3bD4KIR— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 20, 2019
"Я помню его выступление на КВН в Москве где-то в 2000-х годах, в середине, все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели, - не смешно. Это не комедия, это трагедия", - заявил Путин.
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