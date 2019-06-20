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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин раскритиковал Зеленского за отказ от диалога с ДНР и ЛНР

Вчера, 15:09
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Путин назвал отказ президента Украины Владимира Зеленского от диалога с представителями самопровзглашенных ДНР и ЛНР трагедией.
Российский лидер напомнил, что современная история не знает примеров разрешения конфликта без прямого диалога сторон. По его словам, Зеленский сделал ядром избирательной компании решение конфликта на востоке Украины, однако сейчас поменял риторику.
"Я помню его выступление на КВН в Москве где-то в 2000-х годах, в середине, все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели, - не смешно. Это не комедия, это трагедия", - заявил Путин.
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"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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