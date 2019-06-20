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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин ответил на вопрос, москвич он или россиянин

Вчера, 15:04
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, отвечая во время прямой линии на вопрос, кем себя больше чувствует - москвичом или россиянином, заявил, что он петербуржец.
"Отвечу на вопрос, который там видел: "Вы больше москвич или россиянин?" Петербуржец - родился в Петербурге, это моя малая родина. Это тоже о чем-то, я считаю, говорит", - сказал Путин.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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