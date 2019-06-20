КИЕВ, 20 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте главы государства.
Второй президент Украины Леонид Кучма 12 июня 1996 года подписал указ, которым в украинских школах была введена школьная форма.
"Указ президента Украины 12 июня 1996 № 417 "О школьной форме для учащихся средних учебных заведений"… признать утратившим силу", - говорится в документе.
Ранее Телевизионная служба новостей телеканала "1+1" сообщила, что родители школьников выступают за отмену школьной формы.