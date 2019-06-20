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РИА Новости

Зеленский отменил указ о введении школьной формы

Вчера, 15:01
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 20 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, следует из документа, опубликованного в четверг на сайте главы государства.
Второй президент Украины Леонид Кучма 12 июня 1996 года подписал указ, которым в украинских школах была введена школьная форма.
"Указ президента Украины 12 июня 1996 № 417 "О школьной форме для учащихся средних учебных заведений"… признать утратившим силу", - говорится в документе.
Ранее Телевизионная служба новостей телеканала "1+1" сообщила, что родители школьников выступают за отмену школьной формы.
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