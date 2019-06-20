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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин рассказал о последствиях звонков о "минировании"

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что звонки о "минировании" приводят к огромным материальным потерям и могут вызвать беспокойство в обществе.
"Когда мы готовились к сегодняшнему мероприятию, сидели у меня в кабинете, даже руководители наших основных каналов - и Первого, и ВГТРК – сказали, что постоянно к ним поступают звонки с заложенными минами, бомбами, но дело же не только в каналах, такие не только звонки, но и другая информация распространяется и по предприятиям, по предприятиям транспорта, торговым точкам. Причем крупным торговым предприятиям. Это приводит, кстати говоря, к огромным материальным потерям и может вызвать серьезное беспокойство в обществе в целом", - рассказал президент в ходе прямой линии.
Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:13
Путин назвал темы, которые больше всего волнуют россиян
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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