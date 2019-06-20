Путин рассказал о последствиях звонков о "минировании"

"Когда мы готовились к сегодняшнему мероприятию, сидели у меня в кабинете, даже руководители наших основных каналов - и Первого, и ВГТРК – сказали, что постоянно к ним поступают звонки с заложенными минами, бомбами, но дело же не только в каналах, такие не только звонки, но и другая информация распространяется и по предприятиям, по предприятиям транспорта, торговым точкам. Причем крупным торговым предприятиям. Это приводит, кстати говоря, к огромным материальным потерям и может вызвать серьезное беспокойство в обществе в целом", - рассказал президент в ходе прямой линии.