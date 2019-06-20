Путин: разница зарплат чиновников и рабочих не должна быть колоссальной

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Путин заявил, что резко уменьшать зарплату министров и глав госкампаний и госучреждений нельзя из-за риска потерять профессионалов.
"Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались", - сказал он.
Президент отметил, что зарплата должна зависеть от уровня квалификации, а также от результата работы. Вместе с тем разница в зарплатах не должна быть колоссальной.
Глава государства признался, что его иногда тоже "цепляет" уровень дохода глав крупных госкорпораций, однако это необходимо. По его словам, в компаниях работает много иностранных специалистов, зарплату которым нельзя понижать.
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