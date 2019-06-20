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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин: разница зарплат чиновников и рабочих не должна быть колоссальной

Вчера, 14:54
13568
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Путин заявил, что резко уменьшать зарплату министров и глав госкампаний и госучреждений нельзя из-за риска потерять профессионалов.
"Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались", - сказал он.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 13:42
Глава Мурманской области поручил проверить жалобу Путину на зарплаты врачей
Президент отметил, что зарплата должна зависеть от уровня квалификации, а также от результата работы. Вместе с тем разница в зарплатах не должна быть колоссальной.
Глава государства признался, что его иногда тоже "цепляет" уровень дохода глав крупных госкорпораций, однако это необходимо. По его словам, в компаниях работает много иностранных специалистов, зарплату которым нельзя понижать.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
Вчера, 14:51
Критика власти должна быть свободной, заявил Путин
828029174
Обсудить 44
РоссияПрямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Горжусь Владимиром. Всё правильно сказал. Чиновники много работают, а лентяи хотят получать аналогичную з/п сидя на печи.
20 июня, 15:12
Можем Повторить
101611445
Володька красавчик!Впрочем как всегда,все на благо страны и для народа)
20 июня, 15:12
SSch.shurikov
121701026
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