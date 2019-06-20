Путин рассказал, что реагирует "непечатно" на воровство миллиардов

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Когда узнаешь о миллиардах у коррупционеров, нет печатных слов, заявил Владимир Путин.

"Иногда лучше вслух не произносить реакцию. У меня нет печатных слов", - сказал Путин.

Он признался, что чувствует ответственность за коррупцию. Президент добавил, что если бы ему было все равно, то жители страны не узнали бы про случаи воровства.

По словам главы государства, расследование дел о коррупции следует всегда доводить до конца, а процесс по делу должен проходить максимально открыто.