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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин рассказал, что реагирует "непечатно" на воровство миллиардов

Вчера, 14:13
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Когда узнаешь о миллиардах у коррупционеров, нет печатных слов, заявил Владимир Путин.
"Иногда лучше вслух не произносить реакцию. У меня нет печатных слов", - сказал Путин.
Он признался, что чувствует ответственность за коррупцию. Президент добавил, что если бы ему было все равно, то жители страны не узнали бы про случаи воровства.
По словам главы государства, расследование дел о коррупции следует всегда доводить до конца, а процесс по делу должен проходить максимально открыто.
При этом российский лидер добавил, что с чиновников и правоохранителей в делах о коррупции всегда будет особый спрос.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Обсудить 12
Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинПроисшествия
Популярные комментарии
Все, кто вывозит миллиарды в офшоры и уже жестоко наказанные Сердюков и Васильева аплодируют стоя.
20 июня, 17:38
771expert
4320002
Да, мы ему "верим"!!!
20 июня, 18:22
ЛЛеха
2531011
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