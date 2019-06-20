На участке "Дружбы" останавливали прокачку нефти из-за нового загрязнения

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. С вечера 19 до утра 20 июня приостанавливалась прокачка сырья по нефтепроводу "Дружба" на участке от Мозыря до Польши, сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Причиной стало кратковременное повышение концентрации хлорорганических соединений (ХОС).

"Со стороны России в сторону Белоруссии (по МН "Унеча — Мозырь") в июне качество по ХОС выше 1,5 ppm (частей на миллион. — Прим. ред.) не уходило. Результат точечной пробы, отобранной в 18:00 на "Адамовой Заставе" (в Польше. — Прим. ред.) составил уже 4 ррм (результат был готов в 22:30). Решение по возобновлению приема было принято польской стороной около 8:00 20 июня по результатам анализа объединенной суточной пробы за 19 июня", — отметил Демин.

По его словам, белорусская сторона перекачку от "Транснефти" по магистральному нефтепроводу "Унеча — Мозырь-2" в это время не сокращала.

"Со слов белорусских коллег, вероятной причиной кратковременного повышения концентрации ХОС явилось автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на НПС (нефтеперекачивающей станции. — Прим. ред.) Кобрин (Беларусь) с 14:00 18 июня в объеме 20 кубометров в трубопровод "Мозырь — Адамова Застава", — пояснил Демин.

Как заявили в PERN, польском операторе "Дружбы", кратковременное поступление "грязной" нефти не создало угрозы для поставок клиента.

Показатель ppm (parts per million) — частей на миллион (1% = 10 000 ppm) — отражает массовую долю органических хлоридов во фракции нефти, выкипающей до температуры 204 °С. По российскому ГОСТу этот показатель не должен превышать 10 ppm.