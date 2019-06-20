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РИА Новости

На участке "Дружбы" останавливали прокачку нефти из-за нового загрязнения

Вчера, 14:12
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© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. С вечера 19 до утра 20 июня приостанавливалась прокачка сырья по нефтепроводу "Дружба" на участке от Мозыря до Польши, сообщил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Причиной стало кратковременное повышение концентрации хлорорганических соединений (ХОС).
"Со стороны России в сторону Белоруссии (по МН "Унеча — Мозырь") в июне качество по ХОС выше 1,5 ppm (частей на миллион. — Прим. ред.) не уходило. Результат точечной пробы, отобранной в 18:00 на "Адамовой Заставе" (в Польше. — Прим. ред.) составил уже 4 ррм (результат был готов в 22:30). Решение по возобновлению приема было принято польской стороной около 8:00 20 июня по результатам анализа объединенной суточной пробы за 19 июня", — отметил Демин.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
19 июня, 11:54
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По его словам, белорусская сторона перекачку от "Транснефти" по магистральному нефтепроводу "Унеча — Мозырь-2" в это время не сокращала.

"Со слов белорусских коллег, вероятной причиной кратковременного повышения концентрации ХОС явилось автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на НПС (нефтеперекачивающей станции. — Прим. ред.) Кобрин (Беларусь) с 14:00 18 июня в объеме 20 кубометров в трубопровод "Мозырь — Адамова Застава", — пояснил Демин.

Как заявили в PERN, польском операторе "Дружбы", кратковременное поступление "грязной" нефти не создало угрозы для поставок клиента.
Показатель ppm (parts per million) — частей на миллион (1% = 10 000 ppm) — отражает массовую долю органических хлоридов во фракции нефти, выкипающей до температуры 204 °С. По российскому ГОСТу этот показатель не должен превышать 10 ppm.
В апреле ряд стран приостановили транзит и прием российской нефти по трубопроводу "Дружба" из-за ее загрязнения хлоридами. В мае поставки возобновились. Компенсировать ущерб будет "Транснефть".
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
11 июня, 08:37
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1929662240
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ПольшаРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Жду когда окончательно забьются энерго трубы . Хоть что то потомкам останется .
20 июня, 15:14
П. Корчагин
4400013
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