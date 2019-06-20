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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин ответил на вопрос о зарплатах чиновников

Вчера, 13:57
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Резко понижать зарплаты министров, а также руководителей госкомпаний и госучреждений нельзя из-за риска лишиться квалифицированных кадров, однако разница в доходах между ними и рядовыми работниками не должна быть колоссальной, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Помните известную шутку? Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались. В чем может быть засада: если мы сейчас возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний, мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров - они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:13
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По его словам, в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и рядовых работников. "Потому что не будет приниматься эффективных решений, не будут формулироваться планов развития, некому будет их реализовывать. Ведь человек должен получать от уровня своей квалификации, от уровня своих деловых, личных качеств и так далее. Конечно, и от результата своей работы, это само собой разумеющееся", - пояснил президент.
Вместе с тем он указал, что разница в зарплатах не должна быть колоссальной. "Если обратиться к руководителю нашей крупной государственной компании, здесь тоже есть свои особенности. Меня тоже иногда цепляет, честно вам скажу, когда смотришь на уровень их дохода. Но дело в том, что у них в компаниях - и это тоже объективная необходимость - много работает, в том числе, и иностранных специалистов. И уровень дохода этих иностранных специалистов считается от первых лиц. Если им резко понизить, там тоже будет дефицит кадров, так же как в здравоохранении. И из-за этого могут быть достаточно серьезные последствия", - сказал Путин.
"И тем не менее, еще раз вернусь к этому, разница не должна быть колоссальной. Об этом мы должны подумать. В том же здравоохранении или образовании первые лица получают в 10 раз больше, и я даже не говорю сейчас о министрах, чем рядовой сотрудник больницы какой-то или образовательного учреждения. Вот это недопустимо, конечно. На это нужно обращать внимание", - подчеркнул глава государства.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымРоссияЭкономика
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