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РИА Новости

Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента

Вчера, 13:49
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ТБИЛИСИ, 20 июн - РИА Новости. Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.
В Тбилиси проходит 26-ая Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвуют делегаты из России во главе с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано.
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Мелия заявил журналистам, что "Кобахидзе несет ответственность за произошедшие события, пусть немедленно начнется процесс его импичмента!". К его призыву присоединяются члены других оппозиционных партий.
Параллельно в Тбилиси проходит акция с участием пары сотен активистов, требующих, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну.
Митингующие перекрыли центральный проспект Руставели, они держат в руках национальные флаги и выкрикивают антироссийские лозунги. Позицию грузинских оппозиционеров в специальном заявлении поддержал и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.
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