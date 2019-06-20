Путин призвал государство "подставить плечо" фермерам

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Государство должно будет подставить плечо фермерским хозяйствам и сделать следующий шаг, когда в скором времени объем рынка, который занимают фермеры, увеличится с 12% до 16%, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

Глава государства согласился со словами бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, который говорил, что двигателем развития сельского хозяйства являются крупные товарные производства.

"На самом деле они и дают основную товарную продукцию – это правда, не только у нас, но и за рубежом. Но забывать малые, средние хозяйства, фермерские хозяйства, конечно, нельзя", - отметил Путин.

Он сообщил, что объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос за последнее время на 45%.

"Это приличный рост. Без поддержки государства это было бы невозможно. Общий объем поддержки сельхозотрасли в прошлом году был 254 миллиарда рублей, в этом году он свыше 300 миллиардов рублей - 303 миллиарда. Имею в виду и поддержку экспорта. А из всего объема этой поддержки где-то 45% приходятся на крупные хозяйства, на фермерские хозяйства – где-то 16%", - пояснил президент.

Глава государства уточнил, что объем рынка, который занимают фермеры, на сегодня составляет 12%, а это меньше объема поддержки государства.

"То есть это говорит о том, что государство подталкивает к дальнейшему развитию. Если - а я думаю, что это произойдет в самое ближайшее время - фермеры достигнут объема поддержки на рынке, и это будет уже не 12, а 16%, безусловно, государство должно будет подставить плечо и сделать следующий шаг. Тем более что есть сферы деятельности, где без фермерских хозяйств не обойтись. Фермеры, эта сфера деятельности – это абсолютно органичная часть всего сельского хозяйства страны", - прокомментировал ситуацию Путин.