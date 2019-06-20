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РИА Новости

Зеленский показал журналистам "прикол" в президентском кабинете

Вчера, 13:45
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел для журналистов экскурсию по своему кабинету. Запись опубликована на ютуб-канале издания "Украинская правда".
Во время осмотра украинский лидер рассказал, что в одной из комнат есть "прикол": парикмахерское кресло, умывальник и сушуар — устройство для сушки волос.
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
22 мая, 14:55
Зеленский пожаловался на президентское кресло
При этом Зеленский отметил, что пользоваться ими не собирается.
Президент Украины не раз говорил, что хотел бы переехать из здания президентской администрации в Киеве. "Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду", — пожаловался он журналистам.
Ранее издание Liga.net со ссылкой на источники из окружения Зеленского сообщило, что в администрации рассматривают возможность переезда в конгрессно-выставочный центр "Парковый". По словам главы президентской администрации Андрея Богдана, переезд планируется в новый офис со стеклянными стенами.
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Популярные комментарии
Вы тоже слышите музыку из Бенни-Хилла, когда читаете новости про Зеленю?
20 июня, 14:20
MYMake Yellowstone Great Again
18180000
Украина наконец то дождалась президента, который чётко показывает дух этой страны. Были разные, жуликоватые, хамоватые...... Зеля вобрал в себя все доблести предыдущих, и добавил изюминку - кукуляля..... Поздравляю весь украинский народ - смотрите на себя со стороны!!!
20 июня, 14:23
Арсений Понфиленко
1850102
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