Зеленский показал журналистам "прикол" в президентском кабинете

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел для журналистов экскурсию по своему кабинету. Запись опубликована на ютуб-канале издания " Президент Украины Владимир Зеленский провел для журналистов экскурсию по своему кабинету. Запись опубликована на ютуб-канале издания " Украинская правда ".

Во время осмотра украинский лидер рассказал, что в одной из комнат есть "прикол": парикмахерское кресло, умывальник и сушуар — устройство для сушки волос.

При этом Зеленский отметил, что пользоваться ими не собирается.

Президент Украины не раз говорил, что хотел бы переехать из здания президентской администрации в Киеве. "Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду", — пожаловался он журналистам.