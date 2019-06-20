Зеленский показал журналистам "прикол" в президентском кабинете

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел для журналистов экскурсию по своему кабинету. Запись опубликована на ютуб-канале издания "Украинская правда".
Во время осмотра украинский лидер рассказал, что в одной из комнат есть "прикол": парикмахерское кресло, умывальник и сушуар — устройство для сушки волос.
22 мая, 14:55Зеленский пожаловался на президентское кресло
При этом Зеленский отметил, что пользоваться ими не собирается.
Президент Украины не раз говорил, что хотел бы переехать из здания президентской администрации в Киеве. "Здесь нельзя находиться, я здесь с ума сойду", — пожаловался он журналистам.
Ранее издание Liga.net со ссылкой на источники из окружения Зеленского сообщило, что в администрации рассматривают возможность переезда в конгрессно-выставочный центр "Парковый". По словам главы президентской администрации Андрея Богдана, переезд планируется в новый офис со стеклянными стенами.