Путин: сотрудникам МВД расширят список стран, разрешенных для посещения

"Буквально несколько дней назад мы разговаривали с министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем, который отстаивал этот вопрос. Действительно, сотрудники МВД, может быть не все, но некоторые, являются обладателями этих секретов, но не все далеко, рядовые сотрудники - нет. Мы договорились, что расширим географию возможного выезда сотрудников МВД за границу", - сказал он.