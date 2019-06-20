Путин: сотрудникам МВД расширят список стран, разрешенных для посещения

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сотрудникам МВД расширят количество стран, в которые они смогут выезжать, заявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин.
"Буквально несколько дней назад мы разговаривали с министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем, который отстаивал этот вопрос. Действительно, сотрудники МВД, может быть не все, но некоторые, являются обладателями этих секретов, но не все далеко, рядовые сотрудники - нет. Мы договорились, что расширим географию возможного выезда сотрудников МВД за границу", - сказал он.
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила 14 июня, что сотрудникам МВД России разрешили выезжать в Турцию и Таиланд, соответствующее распоряжение об исключении данных стран из списка не рекомендованных для посещения подписал глава министерства Владимир Колокольцев.
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