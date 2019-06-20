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РИА Новости

Работа Ассамблеи православия в Тбилиси возобновится в ближайшие два часа

Вчера, 13:37
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Заседание Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси было прервано экстремистской акцией радикалов, все делегации покинули здание парламента и сейчас находятся в безопасности, в ближайшие два часа планируется вернуться к работе, сообщил РИА Новости глава российской делегации РФ Сергей Гаврилов.
Российские парламентарии, участники Ассамблеи покинули парламент Грузии в связи с захватом здания парламента радикалами, сообщила ранее  пресс-служба комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, главой которого является Гаврилов.
"Учитывая, что парламент был захвачен, и там была проведена экстремистская акция с угрозой расправы и попытками дискредитировать и президента России, и делегации, требовали моей выдачи, что я участвовал в конфликтах в Абхазии… Я заявил, что я никогда не участвовал на в каких вооруженных в конфликтах, ни в Абхазии, ни в любой другой стране", - сказал Гаврилов.
"Мы в этих условиях просто не можем продолжать работу, потому что были угрозы для всех делегатов из разных стран. Мы, все делегации, покинули зал заседания. Мы сейчас находимся в безопасном месте и думаем о том, чтобы продолжить наше заседание. Наши коллеги нас поддержали - что без России нельзя проводить заседание. Я как президент (Ассамблеи) буду проводить это заседание там, потому что оно намечено, и многие грузинские депутаты нас поддерживают", - добавил парламентарий.
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Он уточнил, что заседание возобновится "в ближайшие два часа".
Утренняя сессия Генассамблеи МАП началась в четверг в зале пленарных заседаний парламента Грузии. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. На месте находится полиция.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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