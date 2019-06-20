Компании Бойко-Великого работают в обычном режиме

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Группа "Вашъ финансовый попечитель" и агрохолдинг "Русское молоко" после задержания предпринимателя Василия Бойко-Великого работают в обычном режиме, сообщил РИА Новости представитель "Русского молока".
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, как владелец 10% уставного капитала банка "Кредитный Экспресс", вместе с директором учреждения Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов". Фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов, считает СК РФ. В четверг суд изберет Бойко-Великому меру пресечения.
"Что касается компаний холдинга "Вашъ финансовый попечитель" и агрохолдинга "Русское молоко", то они продолжают работать в обычном режиме. Работа продолжается в нормальном режиме - например, сегодня на территории фермы "Ватулино", входящей в агрохолдинг, состоялась защита дипломов бакалавров Тимирязевской академии", - сказали в агрохолдинге.
Бойко-Великий известен, прежде всего, как православный меценат и глава агрохолдинга "Русское молоко" (бренд "Рузское молоко"), одного из крупнейших в России производителей так называемых "органических" продуктов.