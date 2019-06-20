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РИА Новости
Теплоснабжение

"Совет рынка" оценил нагрузку по оплате строительства мусоросжигающих ТЭС

Вчера, 13:12
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПолигон по утилизации твердых бытовых отходов
Полигон по утилизации твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Совет рынка" оценивает нагрузку на энергорынок в европейской части РФ и на Урале по оплате строительства мусоросжигающих ТЭС в Московской области и Татарстане в 290 миллиардов рублей, заявил начальник департамента экспертизы новых технологий ассоциации "НП Совет рынка" Максим Сорокин.

"От реализации уже существующих пяти проектов в Москве и Татарстане нагрузка на первую ценовую зону (энергорынок в европейской части РФ и на Урале - ред.) будет составлять порядка 290 миллиардов рублей", - сказал Сорокин.

В июне 2017 года конкурс на право строительства четырех мусоросжигающих электростанций мощностью по 70 МВт в Подмосковье и одной мощностью 55 МВт в Татарстане выиграли компании АГК-1 и АГК-2, входящие в компанию "РТ-Инвест". Окупаемость таких проектов обеспечивается за счёт повышенных платежей с оптового рынка электроэнергии и мощности.
Строительство заводов должно завершиться в 2021-2022 годах. Заводы в Подмосковье будут перерабатывать 2,8 миллиона тонн отходов в год, В Казани - 550 тысяч тонн отходов. Объем отечественного оборудования на заводах "РТ-Инвест" будет свыше 60%.
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