"Совет рынка" оценил нагрузку по оплате строительства мусоросжигающих ТЭС

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Совет рынка" оценивает нагрузку на энергорынок в европейской части РФ и на Урале по оплате строительства мусоросжигающих ТЭС в Московской области и Татарстане в 290 миллиардов рублей, заявил начальник департамента экспертизы новых технологий ассоциации "НП Совет рынка" Максим Сорокин.

"От реализации уже существующих пяти проектов в Москве и Татарстане нагрузка на первую ценовую зону (энергорынок в европейской части РФ и на Урале - ред.) будет составлять порядка 290 миллиардов рублей", - сказал Сорокин.

В июне 2017 года конкурс на право строительства четырех мусоросжигающих электростанций мощностью по 70 МВт в Подмосковье и одной мощностью 55 МВт в Татарстане выиграли компании АГК-1 и АГК-2, входящие в компанию "РТ-Инвест". Окупаемость таких проектов обеспечивается за счёт повышенных платежей с оптового рынка электроэнергии и мощности.