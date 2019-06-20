Оргкомитет "Спасской башни" призвал не покупать билеты на фейковых сайтах

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Участились случаи мошенничества с билетами на международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", сообщили в четверг в пресс-службе дирекции фестиваля, а также призвали покупать билеты только на его официальном сайте и сайтах партнеров.

"С началом продаж в интернете активизировались фейковые сайты-"зеркала" официального сайта Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", где билеты на представления фестиваля перепродаются по завышенным ценам. Дабы предостеречь москвичей и гостей столицы от покупок билетов на этих площадках, дирекция фестиваля "Спасская башня" призывает быть внимательными и игнорировать такие предложения", - предупредили в дирекции.

Организаторы фестиваля отметили, что не несут ответственности за недобросовестные действия третьих лиц, связанные с перепродажей билетов на мероприятия "Спасской башни" и напоминают, что билеты можно приобрести на официальном сайте фестиваля, а также в кассах и на сайтах concert.ru и kassir.ru.