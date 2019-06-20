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РИА Новости
Культура

Оргкомитет "Спасской башни" призвал не покупать билеты на фейковых сайтах

Вчера, 13:07
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© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Международный кельтский оркестр волынок и барабанов на "Спасской башне"
Международный кельтский оркестр волынок и барабанов на Спасской башне
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Участились случаи мошенничества с билетами на международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", сообщили в четверг в пресс-службе дирекции фестиваля, а также призвали покупать билеты только на его официальном сайте и сайтах партнеров.
"С началом продаж в интернете активизировались фейковые сайты-"зеркала" официального сайта Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", где билеты на представления фестиваля перепродаются по завышенным ценам. Дабы предостеречь москвичей и гостей столицы от покупок билетов на этих площадках, дирекция фестиваля "Спасская башня" призывает быть внимательными и игнорировать такие предложения", - предупредили в дирекции.
Организаторы фестиваля отметили, что не несут ответственности за недобросовестные действия третьих лиц, связанные с перепродажей билетов на мероприятия "Спасской башни" и напоминают, что билеты можно приобрести на официальном сайте фестиваля, а также в кассах и на сайтах concert.ru и kassir.ru.
В этом году XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 23 августа по 1 сентября на Красной площади. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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