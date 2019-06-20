Путин заявил, что здравоохранение в России развивается

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой на полях саммита ШОС

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Проблем в системе российского здравоохранения много, но в целом отрасль развивается, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Когда мы говорим о здравоохранении, то мы должны иметь в виду, что, несмотря на проблемы - а проблем здесь много, как в любой отрасли, которая напрямую касается людей, работы с людьми и помогает людям, - в принципе отрасль развивается", - сказал глава государства.

Во время прямого включения с прямой линии президенту о своих жалобах рассказала жительница города Рославля Смоленской области. По ее словам, трудно попасть на прием в местную детскую поликлинику: несколько часов приходится проводить в очереди, также ощущается серьезный дефицит специалистов, и молодой матери приходится с маленьким ребенком ездить на автобусе до Смоленска. Такая поездка, по словам женщины, занимает больше двух часов.

На нехватку медицинских кадров президенту пожаловались и жители поселка Маук Челябинской области. Как рассказала в ходе прямого включения сотрудница ФАП, нехватка специалистов связана с отсутствием достойного жилья для них. Глава государства подчеркнул, что решение проблемы жилья медицинского персонала должны взять на себя региональные и местные власти.

С жалобой на нехватку врачей в местном онкологическом диспансере Псковского онкологического диспансера обратились к президенту жители Пскова.

Говоря о проблеме дефицита кадров, Путин отметил, что один из путей решения вопроса - это повышение уровня заработной платы.