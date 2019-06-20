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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин заявил, что здравоохранение в России развивается

Вчера, 12:56
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой на полях саммита ШОС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Проблем в системе российского здравоохранения много, но в целом отрасль развивается, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Когда мы говорим о здравоохранении, то мы должны иметь в виду, что, несмотря на проблемы - а проблем здесь много, как в любой отрасли, которая напрямую касается людей, работы с людьми и помогает людям, - в принципе отрасль развивается", - сказал глава государства.
Во время прямого включения с прямой линии президенту о своих жалобах рассказала жительница города Рославля Смоленской области. По ее словам, трудно попасть на прием в местную детскую поликлинику: несколько часов приходится проводить в очереди, также ощущается серьезный дефицит специалистов, и молодой матери приходится с маленьким ребенком ездить на автобусе до Смоленска. Такая поездка, по словам женщины, занимает больше двух часов.
На нехватку медицинских кадров президенту пожаловались и жители поселка Маук Челябинской области. Как рассказала в ходе прямого включения сотрудница ФАП, нехватка специалистов связана с отсутствием достойного жилья для них. Глава государства подчеркнул, что решение проблемы жилья медицинского персонала должны взять на себя региональные и местные власти.
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:54
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С жалобой на нехватку врачей в местном онкологическом диспансере Псковского онкологического диспансера обратились к президенту жители Пскова.
Говоря о проблеме дефицита кадров, Путин отметил, что один из путей решения вопроса - это повышение уровня заработной платы.
При этом российский лидер заявил, что, несмотря на низкий уровень заработной платы медработников во многих регионах РФ, в целом по стране зарплаты в сфере растут. Так, у врачей в этом году заработная плата выросла на 5% и в целом по стране близка к 77 тысячам рублей. Что касается среднего медицинского персонала - размер зарплат вырос до 3,5% и составляет порядка 32 тысяч рублей по стране. У младшего медперсонала, по словам Путина, рост зарплат составил 3,9%, размер зарплаты составляет около 35 тысяч в среднем.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 12:00
"Прямая линия с Владимиром Путиным"
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Прямая линия с Владимиром ПутинымЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссияОбщество
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