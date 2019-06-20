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РИА Новости
Теплоснабжение

"Энел Россия" подписала соглашение о продаже Рефтинской ГРЭС "дочке" СГК

Вчера, 12:55
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Энел Россия" подписала соглашение о продаже Рефтинской ГРЭС структуре Сибирской генерирующей компании (СГК) за сумму не менее 21 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Энел Россия".

"Сегодня "Энел Россия" и "Кузбассэнерго" (дочерняя компания "Сибирской генерирующей компании") подписали договор купли-продажи угольной электростанции Рефтинской ГРЭС... Сумма сделки должна составить не менее 21 миллиарда рублей без НДС и предполагает возможные корректировки на величину до 5%, а также предусматривает дополнительные платежи на общую сумму до 3 миллиардов рублей в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий", - сказано в сообщении.

Отмечается, что договор купли-продажи должен вступить в силу, как только будут выполнены два условия: согласование сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы и одобрение условий сделки акционерами "Энел Россия" на внеочередном собрании, которое состоится 22 июля.
Срок перехода права собственности на имущество Рефтинской ГРЭС к "Кузбассэнерго" составляет не более 18 месяцев с даты вступления в силу соглашения о купле-продаже.
18 июня, 14:55
"Энел Россия" получит оплату за продажу Рефтинской ГРЭС в несколько этапов
Рефтинская ГРЭС - тепловая угольная электростанция в Свердловской области с установленной электрической мощностью 3,8 ГВт и тепловой - 350 Гкал.ч. В качестве основного топлива использует экибастузский уголь.
Итальянская Enel, "дочкой" которой является "Энел Россия", в июне 2017 года сообщила, что начала процесс продажи Рефтинской ГРЭС и получила необязывающее предложение о покупке актива. В числе претендентов назывались основной акционер "Сибирской генерирующей компании" Андрей Мельниченко, китайская Huadian и группа ЕСН Григория Березкина.
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