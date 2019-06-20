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РИА Новости

Документы для участия в выборах губернатора Петербурга подали 25 человек

Вчера, 12:36
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкВыборы
Выборы
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Выборы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга подали в горизбирком 25 человек, следует из материалов избирательной комиссии.
"Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга губернатора Санкт-Петербурга, приняла документы о выдвижении у Степанова Алексея Геннадьевича… Кандидат выдвинут региональным отделением в городе Санкт-Петербурге политической партии "Национальный курс", - сообщает горизбирком в четверг в своем аккаунте в Twitter.
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Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября
Также 14 июня горизбирком принял документы у Василия Соловьева (выдвинут Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии "Российский Объединенный Трудовой Фронт").
Ранее сообщалось, что горизбирком принял документы у самовыдвиженца Владимира Кузнецова, самовыдвиженца Татьяны Куган, также документы подали самовыдвиженцы Анатолий Обросков, Александр Головко и Владислав Бузаров. От регионального отделения Партии социальных реформ документы представил Александр Чухлебов, от регионального отделения "Яблока" - депутат городского парламента Борис Вишневский. Также 5 июня документы в горизбирком направил экс-глава Камчатского края Михаил Машковцев, кандидатуру которого выдвинула партия "Коммунисты России".
Врио губернатора Александр Беглов (самовыдвиженец) стал первым кандидатом, подавшим 1 июня документы о выдвижении в горизбирком. Также 1 июня подали документы самовыдвиженец Игорь Михайлов, Андрей Алескеров ("Патриоты России"), Павел Созинов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Владимир Григорьев ("Гражданская сила"). На следующий день, 2 июня, документы подали Олег Капитанов (ЛДПР), Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Владимир Бортко (КПРФ), Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), Андрей Петров ("Родина"), Владимир Козыро (Демократическая партия России), Николай Заборовский (Партия прогресса), Любовь Посняченко (Коммунистическая партия социальной справедливости). Затем документы подали Виктор Перов от Партии социальной защиты и самовыдвиженец Павел Рассудов.
Таким образом, в настоящее время 25 человек подали документы для участия в выборах губернатора Петербурга, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
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