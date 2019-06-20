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РИА Новости
Новости Подмосковья

Количество открытых в Подмосковье летних кафе выросло

Вчера, 12:28
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© Depositphotos / SubbotinaГовяжий стейк с овощами
Говяжий стейк с овощами
© Depositphotos / Subbotina
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Количество летних кафе в Московской области выросло на 100 единиц относительно прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.
"На сегодняшний день в Московской области открыто порядка 600 летних сезонных кафе различных форм (террасы, шатры, зонтики и подобные). По сравнению с прошлым годом цифра выросла почти на 100 единиц", - цитирует пресс-служба министра Владимира Посаженникова.
Отмечается, что больше всего летних кафе открылось в Подольске, Серпухове, Одинцове и Сергиевом Посаде. В прошлом году в Подмосковье упростили процедуру открытия сезонных заведений.
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