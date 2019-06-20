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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Песков объяснил интерес россиян к прямой линии

Вчера, 12:11
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Интерес россиян к прямой линии обусловлен ролью президента в России и лично Владимира Путина, а также эффективностью этого формата, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Интерес большой, интерес большой традиционно. Он обусловлен в целом ролью президента в нашей стране, он обусловлен и ролью лично Путина, обусловлен также тем, что прямая линия доказала свою эффективность", - заявил Песков в эфире Первого канала.
Он отметил, что в ходе такого общения есть возможность не только услышать ответы и оценки президента по тем или иным проблемам.
"Речь идет о том, что даже после прямой линии продолжается достаточно напряженная и интенсивная работа по линии министерств и ведомств. То есть это не значит, что только те проблемы, которые звучат в прямом эфире, затрагиваются, потом продолжается работа, министерства работают над огромным массивом обращений граждан", - подчеркнул представитель Кремля.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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