Песков объяснил интерес россиян к прямой линии

"Интерес большой, интерес большой традиционно. Он обусловлен в целом ролью президента в нашей стране, он обусловлен и ролью лично Путина, обусловлен также тем, что прямая линия доказала свою эффективность", - заявил Песков в эфире Первого канала.

Он отметил, что в ходе такого общения есть возможность не только услышать ответы и оценки президента по тем или иным проблемам.

"Речь идет о том, что даже после прямой линии продолжается достаточно напряженная и интенсивная работа по линии министерств и ведомств. То есть это не значит, что только те проблемы, которые звучат в прямом эфире, затрагиваются, потом продолжается работа, министерства работают над огромным массивом обращений граждан", - подчеркнул представитель Кремля.