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РИА Новости

Работа над списком опасных пород собак еще не закончена, заявили в МВД

Вчера, 12:00
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© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака
© Fotolia / tverkhovinets
Злая собака. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Работа над перечнем опасных пород собак еще не закончена, сейчас проводится анализ ситуации, заявил начальник Центра кинологического обеспечения МВД России полковник полиции Сергей Качкин.
Ранее МВД разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте. В него предлагалось внести 69 пород, среди которых шарпей, айну, бультерьер. Позднее список был сокращен до 13 позиций.
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"Да, этот список ограничен 13 позициями, но работа не закончена, и в настоящее время проходит анализ ситуации", - сказал Качкин в интервью газете министерства внутренних дел "Щит и меч".
Он заметил, что в мире насчитывается около 500 пород собак, в России - порядка 250-300. "Наша страна входит структурно через Российскую кинологическую федерацию в международную кинологическую ассоциацию, FCI. Все породы в FCI разделены на 10 групп - каждая по своему предназначению. Там нет перечня потенциально опасных, ведь каждая создана для решения каких-то конкретных задач: охотничьи, норные и т.п. Это очень интересная и большая классификация", - добавил Качкин.
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МВД сократило список опасных пород собак
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