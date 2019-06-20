Работа над списком опасных пород собак еще не закончена, заявили в МВД

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Работа над перечнем опасных пород собак еще не закончена, сейчас проводится анализ ситуации, заявил начальник Центра кинологического обеспечения МВД России полковник полиции Сергей Качкин.

Ранее МВД разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается в любом месте. В него предлагалось внести 69 пород, среди которых шарпей, айну, бультерьер. Позднее список был сокращен до 13 позиций.

"Да, этот список ограничен 13 позициями, но работа не закончена, и в настоящее время проходит анализ ситуации", - сказал Качкин в интервью газете министерства внутренних дел "Щит и меч".