Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.

Ранее в июне издание The Bell со ссылкой на источники сообщало, что Носков обсуждал с главным исполнительным директором Huawei Го Пином возможный переход устройств китайского производителя на ОС "Аврора". По данным издания, устройства с предустановленной "Авророй" уже тестируются. Издание также писало, что стороны обсуждают локализацию производства в РФ части устройств Huawei. Речь идет о возможном разворачивании совместного производства чипов и программного обеспечения.

"Встреча была, переговоры ведем", - сказал Носков в ответ на просьбу прокомментировать детали встречи. Подробностей он не раскрыл.

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.