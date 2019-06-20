Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.
Ранее в июне издание The Bell со ссылкой на источники сообщало, что Носков обсуждал с главным исполнительным директором Huawei Го Пином возможный переход устройств китайского производителя на ОС "Аврора". По данным издания, устройства с предустановленной "Авророй" уже тестируются. Издание также писало, что стороны обсуждают локализацию производства в РФ части устройств Huawei. Речь идет о возможном разворачивании совместного производства чипов и программного обеспечения.
"Встреча была, переговоры ведем", - сказал Носков в ответ на просьбу прокомментировать детали встречи. Подробностей он не раскрыл.
Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
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Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.