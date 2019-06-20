Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T11:51Z
https://ria.ru/20190620/1555730327.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России

Вчера, 11:51
1055
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло  в автоаварии, сообщило посольство РФ.
"Подтверждаем трагическую гибель сотрудника Торгового представительства Российской Федерации 20 июня 2019 года в результате автоаварии в условиях плохой видимости и непогоды в Осло", - говорится в сообщении посольства РФ в Осло в социальной сети Facebook.
Автомобиль скорой медицинской помощи
Вчера, 10:17
Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице
В сообщении российской дипмиссии отмечается, что родственники погибшего уже оповещены о случившемся.
Другие подробности не приводятся.
0101021
МИД РФНорвегияВ мире
Рекомендуем
Обвиняемый по делу о растрате в банке Кредитный экспресс основатель группы компаний Ваш финансовый попечитель Василий Бойко-Великий во время избрания меры пресечения в Басманном суде Москвы. 20 июня 2019
Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств
РИА
Новости
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
МИД Ирана назвал действия сбитого беспилотника США провокационными
В Индии 25 человек погибли при падении автобуса в ущелье
Лента
новостей
В Мексике похитили американского студента
Бари Алибасов. Архивное фото
Диетолог Марият Мухина объяснила, почему к Алибасову приехала полиция
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Юридические доказательства ССГ по МН17 ничтожны, заявил Патрушев
В Испании более 20 человек пострадали в ДТП, сообщили СМИ
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
У США лицемерная позиция в сфере биологического оружия, заявил Рябков
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
На месте падения легкомоторного самолета Як-18 под Хабаровском. Архивное фото
Семьям погибших под Хабаровском пилотов Як-18 выплатили по миллиону рублей
В Италии из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом
В Индонезии малазийский Boeing выкатился за пределы ВПП
Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
Число жертв взрыва бытового газа в Италии возросло до трех человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34В ходе акций протеста пострадали 240 человек, заявили в Минздраве Грузии
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня
11:12Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
11:09Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди
11:04В Самарской области задержали грабителей банка
Лента новостейМолния