В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
"Подтверждаем трагическую гибель сотрудника Торгового представительства Российской Федерации 20 июня 2019 года в результате автоаварии в условиях плохой видимости и непогоды в Осло", - говорится в сообщении посольства РФ в Осло в социальной сети Facebook.
В сообщении российской дипмиссии отмечается, что родственники погибшего уже оповещены о случившемся.
Другие подробности не приводятся.