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РИА Новости

В Петербурге завели дело после обнаружения на улице новорожденной девочки

Вчера, 11:35
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после обнаружения на улице новорожденной девочки, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что новорожденная девочка была обнаружена местными жителями на улице в кустах в городе Колпино. Прибывшие сотрудники Росгвардии передали ребенка врачам скорой помощи. По предварительной информации, девочка родилась всего за два-три часа до момента обнаружения.
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"Отделом дознания ОМВД по Колпинскому району возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
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