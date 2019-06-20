В Петербурге завели дело после обнаружения на улице новорожденной девочки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге после обнаружения на улице новорожденной девочки, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что новорожденная девочка была обнаружена местными жителями на улице в кустах в городе Колпино. Прибывшие сотрудники Росгвардии передали ребенка врачам скорой помощи. По предварительной информации, девочка родилась всего за два-три часа до момента обнаружения.

"Отделом дознания ОМВД по Колпинскому району возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению", - говорится в сообщении.