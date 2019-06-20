РЖД показали фото ж/д переход на Урале, на который жители жаловались Путину

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. РЖД показали фотографии действующего железнодорожного перехода на станции Тамерлан в селе Варна Челябинской области, жители которого жаловались президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее жители села направили на прямую линию с президентом видеообращение, в котором рассказали, что Варна Челябинской области разделена на две части железной дорогой, не оборудованной переходом, из-за чего им приходится перебираться на другую сторону села под поездами. По заявлению граждан Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© Фото : РЖД Железнодорожный перехода на станции Тамерлан в селе Варна Челябинской области © Фото : РЖД Железнодорожный перехода на станции Тамерлан в селе Варна Челябинской области

Пресс-служба РЖД предоставила РИА Новости фотографии с существующим переходом. На них переход сфотографирован с разных ракурсов. Он, как видно на снимках, находится напротив вокзала и сделан добротно.

Ранее в пресс-службе РЖД РИА Новости сообщили, что для безопасного пересечения гражданами железнодорожных путей на станции Тамерлан в 2017 году оборудован пешеходный переход, расположенный напротив вокзала. Дополнительно на станции работают речевые информаторы, сообщающие о приближающемся поезде.

Там отмечали, что согласно существующим нормативным документам Минтранса пешеходные переходы обустраиваются на новых и реконструируемых железнодорожных путях с интенсивностью движения более 200 поездов в сутки и расчётной интенсивностью движения пешеходов через переход 600 человек в час. На станции Тамерлан интенсивность движения – порядка 60 поездов в сутки. Действующее законодательство, добавили в компании, относит строительство новых пешеходных переходов через существующие железнодорожные линии к сфере ответственности субъектов РФ и муниципалитетов.