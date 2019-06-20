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РИА Новости

РЖД показали фото ж/д переход на Урале, на который жители жаловались Путину

Вчера, 11:26
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© Фото : РЖДЖелезнодорожный перехода на станции Тамерлан в селе Варна Челябинской области
Железнодорожный перехода на станции Тамерлан в селе Варна Челябинской области
© Фото : РЖД
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. РЖД показали фотографии действующего железнодорожного перехода на станции Тамерлан в селе Варна Челябинской области, жители которого жаловались президенту РФ Владимиру Путину.
Ранее жители села направили на прямую линию с президентом видеообращение, в котором рассказали, что Варна Челябинской области разделена на две части железной дорогой, не оборудованной переходом, из-за чего им приходится перебираться на другую сторону села под поездами. По заявлению граждан Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
© Фото : РЖДЖелезнодорожный перехода на станции Тамерлан в селе Варна Челябинской области
Железнодорожный перехода на станции Тамерлан в селе Варна Челябинской области
© Фото : РЖД
Железнодорожный перехода на станции Тамерлан в селе Варна Челябинской области
Пресс-служба РЖД предоставила РИА Новости фотографии с существующим переходом. На них переход сфотографирован с разных ракурсов. Он, как видно на снимках, находится напротив вокзала и сделан добротно.
Ранее в пресс-службе РЖД РИА Новости сообщили, что для безопасного пересечения гражданами железнодорожных путей на станции Тамерлан в 2017 году оборудован пешеходный переход, расположенный напротив вокзала. Дополнительно на станции работают речевые информаторы, сообщающие о приближающемся поезде.
Там отмечали, что согласно существующим нормативным документам Минтранса пешеходные переходы обустраиваются на новых и реконструируемых железнодорожных путях с интенсивностью движения более 200 поездов в сутки и расчётной интенсивностью движения пешеходов через переход 600 человек в час. На станции Тамерлан интенсивность движения – порядка 60 поездов в сутки. Действующее законодательство, добавили в компании, относит строительство новых пешеходных переходов через существующие железнодорожные линии к сфере ответственности субъектов РФ и муниципалитетов.
При этом в компании отмечали, что, учитывая высокую социальную значимость вопроса, ОАО "РЖД" готово встретиться с представителями области и муниципалитета и обсудить возможные варианты организации дополнительного пешеходного перехода на станции Тамерлан. Власти не могут самостоятельно возвести переход через пути на станции "Тамерлан" в селе Варна из-за принадлежности территории РЖД, заявляла ранее РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью администрации Варненского района Диана Назарова.
Вчера, 08:53
На Урале власти ответили на просьбу жителей к Путину построить ж/д переход
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Следственный комитет РФВладимир ПутинЧелябинская областьОбщество
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