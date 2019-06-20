Путин посмотрел много обращений граждан к прямой линии, заявил Песков

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмотрел много обращений граждан к прямой линии, понимает их приоритеты, в целом набор тем традиционен, в этом году много вопросов касаются здравоохранения и уровня доходов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Он сам работал с массивом, очень много посмотрел обращений граждан, то есть, он понимает пульс, понимает, что является приоритетом для граждан, что является важным и что совсем не является. Давайте не будем забегать вперед, скажу лишь, что набор тем с одной стороны достаточно традиционен, но с другой стороны, акценты из года в год смещаются", - сказал Песков в эфире "Первого канала".