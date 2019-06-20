Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-20T11:25Z
https://ria.ru/20190620/1555728500.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155572/66/1555726630_0:0:2966:1668_1036x0_80_0_0_5e7913f6bc88758789b80c51e5aac22c.jpg
РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин посмотрел много обращений граждан к прямой линии, заявил Песков

Вчера, 11:25
917
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания в рамках подготовки ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в рамках подготовки ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмотрел много обращений граждан к прямой линии, понимает их приоритеты, в целом набор тем традиционен, в этом году много вопросов касаются здравоохранения и уровня доходов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Он сам работал с массивом, очень много посмотрел обращений граждан, то есть, он понимает пульс, понимает, что является приоритетом для граждан, что является важным и что совсем не является. Давайте не будем забегать вперед, скажу лишь, что набор тем с одной стороны достаточно традиционен, но с другой стороны, акценты из года в год смещаются", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
Сотрудница колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 10:15
К началу прямой линии с Путиным поступило более полутора миллиона вопросов
"Продолжается реформа системы здравоохранения, и это, естественно, провоцирует очень большой интерес граждан. И по здравоохранению большое количество вопросов, большое количество вопросов по уровню доходов", - добавил Песков.
"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
320016
Прямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
РИА
Новости
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: среди вопросов к Путину практически нет вопросов об образовании
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел заседание правительства РФ. 20 июня 2019
Медведев начал заседание правительства на час раньше
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе
Выстроились в прямую линию. Кто ответит перед Путиным и народом
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин, корреспондент ВГТРК Павел Зарубин и корреспондент Первого канала Елена Винник (слева направо) во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин назвал темы, которые больше всего волнуют россиян
Сотрудница колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
К началу прямой линии с Путиным поступило более полутора миллиона вопросов
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: регионы еще до прямой линии с Путиным принимают меры по жалобам
Сотрудники колл-центра в Гостином дворе принимают вопросы перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения
Президент РФ Владимир Путин
Путин: вызовы, связанные с биологическим оружием, требуют сотрудничества
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил интерес россиян к прямой линии
Студия в Гостином дворе перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин назвал главную цель нацпроектов
Железнодорожный перехода на станции Тамерлан в селе Варна Челябинской области
РЖД показали фото ж/д переход на Урале, на который жители жаловались Путину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Уровень зарплат по стране выдерживается, заявил Песков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал "провальный" визит Зеленского в Европу
Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным в Великом Новгороде. Архивное фото
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Косатки из "китовой тюрьмы" хорошо перенесли дорогу до Хабаровска
11:54Мать Осиповой заявила, что сталкивается с угрозами со стороны властей США
11:53Белоруссия начала вытеснение "грязной" нефти из трубопровода Унеча – Полоцк
11:49В Иране назвали инцидент с беспилотником США попыткой давления
11:46В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ
11:46Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
11:44МЧС предупредило о жаре до 32 градусов в пятницу в Москве
11:38СМИ: Трамп в послании Ирану заявил, что хочет переговоров, а не войны
11:36Атака на Иран будет иметь международные последствия, заявили в Тегеране
11:34Во время митинга в Тбилиси пострадали 240 человек
11:33Дагестанские газеты вышли с обложками в поддержку журналиста "Черновика"
11:30В Грузии происходит попытка госпереворота, заявил Гаврилов
11:28"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
11:25Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана
11:22В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
11:19Вашингтон предупреждал Тегеран об атаке, утверждают СМИ
11:17Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети
11:16Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана
11:12Полиция призвала к сдержанности протестующих в Гонконге
11:12Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Лента новостейМолния