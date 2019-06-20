Эксперт оценил идею взимать штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам

"В целом, это логично, что должен быть штраф, если человек нарушает правила проезда по платной дороге. Тем более что количество нарушителей, старающихся проехать бесплатно, растёт. Штрафы за это – распространенная мировая практика. Однако важно контролировать, чтобы взимаемые деньги шли действительно в региональный бюджет и тратились бы на строительство дорог и дорожной инфраструктуры, а не оседали в карманах чиновников, как это часто бывает. Тогда инициатива действительно будет работать в интересах большинства", - заявил эксперт.