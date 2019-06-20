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РИА Новости

Эксперт оценил идею взимать штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам

11:19
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт платном участке автомобильной дороги М-4 "Дон" в Московской области
Контрольно-пропускной пункт платном участке автомобильной дороги М-4 Дон в Московской области
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Контрольно-пропускной пункт платном участке автомобильной дороги М-4 "Дон" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Штрафы за бесплатный проезд по платным трассам должны идти в региональный бюджет и тратиться на строительство дорог и инфраструктуры, считает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.
Ранее "Парламентская газета" сообщила, что правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге. Как пишет издание, строительство специальных пунктов взимания платы обходится недешево и компенсируется за счет увеличения тарифа на проезд.
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"В целом, это логично, что должен быть штраф, если человек нарушает правила проезда по платной дороге. Тем более что количество нарушителей, старающихся проехать бесплатно, растёт. Штрафы за это – распространенная мировая практика. Однако важно контролировать, чтобы взимаемые деньги шли действительно в региональный бюджет и тратились бы на строительство дорог и дорожной инфраструктуры, а не оседали в карманах чиновников, как это часто бывает. Тогда инициатива действительно будет работать в интересах большинства", - заявил эксперт.
Параллельно следует развивать бесплатные дороги, подчеркнул Цветков.
"…Нужно развивать бесплатные дороги, чтобы люди видели – у нас не только вводят новые штрафы, но и реально занимаются развитием дорожного фонда. А то в некоторых регионах по-прежнему не дороги, а направления. Причем с годами ничего не меняется. И граждане просто вынуждены тратить деньги, чтобы нормально доехать до пункта назначения", - сказал собеседник агентства.
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