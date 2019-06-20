Пушков прокомментировал "провальный" визит Зеленского в Европу

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал слова руководителя платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрия Спивака о том, что рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу была полностью провальной.
"В Киеве назвали визит Зеленского в Европу провальным: и Макрон, и Меркель объяснили ему, что будут сотрудничать с Москвой, ни о какой санкционной блокаде России речь не идет".
Сенатор также выразил мнение, что украинскому лидеру нужно вести переговоры с Россией вместо того, чтобы "рассчитывать" на отношения с Западом.
Ранее Спивак заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон дали ясно понять, что в любых условиях планируют сотрудничать с Москвой. По его словам, это провал для Киева и Зеленского.
При этом политик подчеркнул, что президенту Украины будет трудно изменить эту ситуацию из-за неопытности в международной политике.