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РИА Новости

Пушков прокомментировал "провальный" визит Зеленского в Европу

11:07
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал слова руководителя платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрия Спивака о том, что рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу была полностью провальной.
"В Киеве назвали визит Зеленского в Европу провальным: и Макрон, и Меркель объяснили ему, что будут сотрудничать с Москвой, ни о какой санкционной блокаде России речь не идет".
Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков во время презентации своей книги Глобальные шахматы. Русская партия. 18 сентября 2018
Алексей Пушков
Сенатор также выразил мнение, что украинскому лидеру нужно вести переговоры с Россией вместо того, чтобы "рассчитывать" на отношения с Западом.
Ранее Спивак заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон дали ясно понять, что в любых условиях планируют сотрудничать с Москвой. По его словам, это провал для Киева и Зеленского.
При этом политик подчеркнул, что президенту Украины будет трудно изменить эту ситуацию из-за неопытности в международной политике.
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