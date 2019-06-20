В Крыму исключили переговоры с Киевом по статусу полуострова

"Никакого торга, размена или обмена вообще быть не может. Мы возвращались в состав Российской Федерации законно и никаких переговоров на этот счет быть не может. Украине нужно свыкнуться с мыслью, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, которая стала таковой путем референдума, проведенного в строгом соответствии с международным правом и украинским законодательством", - сказал РИА Новости Гемпель.