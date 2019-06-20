В Крыму исключили переговоры с Киевом по статусу полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Воссоединение Крыма с Россией не может быть предметом переговоров и торга с украинской властью, так как законный выбор крымского народа однозначен и обсуждению не подлежит, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил, что новые власти Украины могут пойти на уступки по Крыму в обмен на урегулирование конфликта в Донбассе. При этом он отметил, что в этом случае руководство страны "перестанет быть властью".
"Никакого торга, размена или обмена вообще быть не может. Мы возвращались в состав Российской Федерации законно и никаких переговоров на этот счет быть не может. Украине нужно свыкнуться с мыслью, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, которая стала таковой путем референдума, проведенного в строгом соответствии с международным правом и украинским законодательством", - сказал РИА Новости Гемпель.