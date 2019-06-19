Порошенко допустил отказ Киева от Крыма

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил, что новые киевские власти откажутся от претензий на Крым.
По мнению политика, украинское руководство может признать полуостров российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
"Но сразу же перестанут быть властью. Это будет очень опасно для людей, в первую очередь потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше", — сказал Порошенко.
Экс-президент подчеркнул, что не хотел бы давать публичных советов действующему главе Украины Владимиру Зеленскому, однако предположил, что тому следует принимать в расчет "зашкаливающие риски и угрозы" со стороны России.
Ранее Зеленский заявил, что при первой встрече с Владимиром Путиным назовет Крым и Донбасс украинскими территориями. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ заметил, что принадлежность Донбасса следует определять его жителям, "а по Крыму уже и говорить особо нечего".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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