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РИА Новости

Порошенко допустил отказ Киева от Крыма

Вчера, 15:08
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве. 9 июня 2019
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил, что новые киевские власти откажутся от претензий на Крым.
По мнению политика, украинское руководство может признать полуостров российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Женщина у жилого дома в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавшего в результате ночного обстрела. 9 июня 2019
Вчера, 08:00
Почему Зеленский пока так и не стал "президентом мира"
"Но сразу же перестанут быть властью. Это будет очень опасно для людей, в первую очередь потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше", — сказал Порошенко.
Экс-президент подчеркнул, что не хотел бы давать публичных советов действующему главе Украины Владимиру Зеленскому, однако предположил, что тому следует принимать в расчет "зашкаливающие риски и угрозы" со стороны России.
Ранее Зеленский заявил, что при первой встрече с Владимиром Путиным назовет Крым и Донбасс украинскими территориями. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ заметил, что принадлежность Донбасса следует определять его жителям, "а по Крыму уже и говорить особо нечего".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 02:30
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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