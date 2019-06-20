Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице

СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Женщина и ребенок, пострадавшие в ДТП в Сочи, когда автомобиль вылетел на автобусную остановку, продолжают оставаться на лечении в больнице курорта, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Вечером в среду в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль "Нива" столкнулся с впереди едущим автомобилем Mitsubishi. От удара отечественный автомобиль выбросило на остановку общественного транспорта, где в это время находились две женщины и два ребенка. По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Еще два человека попали в больницу.
"Пострадавшие в ДТП женщина и ребенок продолжают оставаться в больнице в Сочи. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - пояснил собеседник агентства.
Ранее минздрав региона отмечал, что пострадавших женщину и ребенка могут перевести для лечения в Краснодар, если потребуется.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП. Власти Кубани объявили о том, что уделят особое внимание обеспечению безопасности на дорогах, особенно на курортах.