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РИА Новости

Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице

10:17
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СОЧИ, 20 июн – РИА Новости. Женщина и ребенок, пострадавшие в ДТП в Сочи, когда автомобиль вылетел на автобусную остановку, продолжают оставаться на лечении в больнице курорта, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Вечером в среду в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль "Нива" столкнулся с впереди едущим автомобилем Mitsubishi. От удара отечественный автомобиль выбросило на остановку общественного транспорта, где в это время находились две женщины и два ребенка. По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Еще два человека попали в больницу.
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Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"Пострадавшие в ДТП женщина и ребенок продолжают оставаться в больнице в Сочи. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - пояснил собеседник агентства.
Ранее минздрав региона отмечал, что пострадавших женщину и ребенка могут перевести для лечения в Краснодар, если потребуется.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП. Власти Кубани объявили о том, что уделят особое внимание обеспечению безопасности на дорогах, особенно на курортах.
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