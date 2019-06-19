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РИА Новости

В Сочи один человек погиб из-за вылетевшего на остановку автомобиля

Вчера, 18:38
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СОЧИ, 19 июн - РИА Новости. Одна женщина погибла, еще три человека, в том числе двое детей, пострадали из-за "Нивы", вылетевшей на автобусную остановку в Сочи, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По его словам, в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль "Нива", двигаясь из Сочи в сторону поселка Лазаревское, столкнулся с впереди едущим автомобилем Mitsubishi.
"От удара отечественный автомобиль выбросило на остановку общественного транспорта. На остановке в это время стояли две женщины и двое… детей. В результате ДТП одна женщина погибла и пострадали трое граждан. Среди них двое несовершеннолетних. Пострадавшие направлены в лечебные учреждения для оказания медицинской помощи", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.
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