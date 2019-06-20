В Симферополе во дворе нашли головы двух крокодилов

Голова крокодила обнаружена во дворе многоквартирного жилого дома по ул. Воровского в Симферополе, Крым

© Фото : Государственный комитет ветеринарии Республики Крым Голова крокодила обнаружена во дворе многоквартирного жилого дома по ул. Воровского в Симферополе, Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Головы двух крокодилов обнаружены во дворе одного из многоквартирных жилых домов Симферополя, проводится проверка, сообщает Головы двух крокодилов обнаружены во дворе одного из многоквартирных жилых домов Симферополя, проводится проверка, сообщает пресс-служба государственного комитета ветеринарии Крыма

Отмечается, что головы обнаружены в жилом дворе по ул. Воровского.

© Фото : Государственный комитет ветеринарии Республики Крым Голова крокодила обнаружена во дворе многоквартирного жилого дома по ул. Воровского в Симферополе, Крым © Фото : Государственный комитет ветеринарии Республики Крым Голова крокодила обнаружена во дворе многоквартирного жилого дома по ул. Воровского в Симферополе, Крым

"Головы крокодилов были собраны в специализированный контейнер и на специальном транспорте доставлены для последующего уничтожения путем сжигания. На местах нахождения голов была проведена дезинфекция", - говорится в сообщении.