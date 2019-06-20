В Симферополе во дворе нашли головы двух крокодилов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Головы двух крокодилов обнаружены во дворе одного из многоквартирных жилых домов Симферополя, проводится проверка, сообщает пресс-служба государственного комитета ветеринарии Крыма.
Отмечается, что головы обнаружены в жилом дворе по ул. Воровского.
© Фото : Государственный комитет ветеринарии Республики Крым Голова крокодила обнаружена во дворе многоквартирного жилого дома по ул. Воровского в Симферополе, Крым
© Фото : Государственный комитет ветеринарии Республики Крым
Голова крокодила обнаружена во дворе многоквартирного жилого дома по ул. Воровского в Симферополе, Крым
"Головы крокодилов были собраны в специализированный контейнер и на специальном транспорте доставлены для последующего уничтожения путем сжигания. На местах нахождения голов была проведена дезинфекция", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в данном случае усматривается факт жестокого обращения с животными, поэтому материалы будут направлены в прокуратуру Киевского района Симферополя для дальнейшего рассмотрения вопроса.