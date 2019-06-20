Россия опасается, что в Персидском заливе может вспыхнуть новый конфликт

СОЧИ, 20 июн — РИА Новости. Москва опасается, что в Персидском заливе может начаться новый конфликт, и призывает "вплотную заняться" стабилизацией обстановки в регионе.

"Пока еще есть время остановиться, одуматься, предотвратить дальнейшее сползание к неконтролируемой конфронтации <...>. Думаю, подавляющее большинство международного сообщества разделяет такой подход и исходит из того, что он безальтернативен", — заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

При этом он подчеркнул, что призывы не находят отклика в Вашингтоне.

"Это отражение линии на осознанное нагнетание обстановки. У нас нет сомнений, что военное и политическое руководство США не останавливаются ни перед какими действиями для того, чтобы по максимуму осложнить ситуацию и, главное, нарастить прессинг на Иран", — заключил дипломат.

Инцидент с танкерами в Оманском заливе

Тринадцатого июня иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous.

По неофициальным данным, по ним выпустили торпеды, что привело к взрывам и пожарам на борту.

Также сообщалось, что никто из членов экипажа не пострадал, всех эвакуировали.

Вашингтон возложил вину за произошедшее на Тегеран и объявил, что намерен защищать свободу судоходства в регионе.

Иран категорически отверг обвинения, назвав их безосновательными. В ближневосточном государстве также отметили, что сами обеспокоены случившимся, и напомнили, что помогали со спасением моряков.

"По-видимому, для господина Помпео и других американских чиновников самое простое дело — обвинить Иран", — прокомментировали в иранском МИД.

Обострение ситуации

В понедельник Минобороны США сообщило, что готовится отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на "угрозу" со стороны Ирана.

В свою очередь, глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США отправят на Ближний Восток дополнительно одну тысячу военных.

В российском МИД эти планы назвали провокационными и нацеленными на провоцирование войны.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп не хочет войны с Ираном, но считает необходимым защищать свои интересы в регионе.

В среду представитель Пентагона коммандер Ребекка Ребарич сообщила РИА Новости, что военный дополнительный контингент в регионе будет включать батальон с зенитными ракетными комплексами Patriot, беспилотники и пилотируемый самолет-разведчик.