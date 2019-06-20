Ким Чен Ын с супругой лично встретили Си Цзиньпина и первую леди Китая

ПЕКИН, 20 июн - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу лично встретили в аэропорту Пхеньяна прибывшего с государственным визитом председателя КНР Си Цзиньпина и первую леди Китая Пэн Лиюань, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Под радостные возгласы публики Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань вышли из самолета. Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу приветствовали их у трапа и тепло пожали руки... Дети подарили цветы Си Цзиньпину и Пэн Лиюань", - сообщает телеканал.

Сообщается, что в аэропорту прошла торжественная церемония приветствия, под звуки 21 орудийного залпа военный оркестр сыграл государственные гимны двух стран, Си Цзиньпин в сопровождении Ким Чен Ына провел смотр роты почетного караула трех род войск Корейской народной армии.

По данным телеканала, в сопровождении кортежа из 21 мотоцикла Си Цзиньпин направился к Кымсусанскому мемориальному дворцу, перед перекрестком к площади он пересел вместе с Ким Чен Ыном в автомобиль с открытым верхом, на котором они направились к площади перед дворцом.

Сообщается, что по обе стороны дороги, из окон жилых домов двух лидеров горячо приветствовала толпа людей, а они неоднократно махали в ответ.

Когда Си Цзиньпин прибыл на место, в воздух поднялись тысячи разноцветных воздушных шаров, а китайского руководителя с его супругой приветствовало партийное и правительственное руководство КНДР. Сообщается, что Си Цзиньпин стал первым иностранным руководителем, который был удостоен подобной чести.