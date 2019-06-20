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РИА Новости

Пензенский губернатор не знает, куда уехали цыгане из Чемодановки

09:15
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
ПЕНЗА, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что не обладает информацией о том, куда именно уехали цыганские семьи из села Чемодановка, где в результате массовой драки один человек погиб и несколько пострадали, и из соседнего села Лопатки.
Между коренными жителями Чемодановки и представителями цыганской общины вечером 13 июня, по данным властей региона, на бытовой почве возник конфликт, переросший в массовую драку. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии. Власти области ранее сообщили, что после конфликта все цыгане добровольно покинули Чемодановку и Лопатки, где оставили порядка 40 и около 90 домов соответственно, их имущество взяли под охрану.
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"Цыгане по собственной инициативе выехали из Чемодановки и Лопаток. Куда они поехали, мы не знаем, полагаем, что к родственникам", - написал Белозерцев в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, необходимо четко понимать, что закон в России един для всех. "Причем речь идет не только об уголовных делах, связанных с конфликтом, но и в целом о соблюдении закона - в частности, по проживанию кого-либо на какой-либо территории", - отметил глава региона.
Ранее власти Волгоградской области сообщали, что несколько цыганских семей с детьми из Чемодановки встретили в регионе и на автобусе направили в Астраханскую область. Член конфессионального совета при губернаторе Астраханской области, руководитель местной цыганской общины Григорий Кузменко сообщил РИА Новости, что несколько семей из Чемодановки разместились у своих родственников в Ахтубинске. Представитель Ассоциации цыган в ЮФО Артур Горбатов сообщал, что четыре-пять семей из Чемодановки приехали к родным в Волгоградскую область, чтобы переждать конфликт.
Уголовное дело о массовой драке в Чемодановке расследует центральный аппарат СК РФ. Суд заключил под стражу 28 участников конфликта, в том числе подозреваемого непосредственно в убийстве 34-летнего жителя села. Все арестованные - из цыганской общины села.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался якобы из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Белозерцев ранее призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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