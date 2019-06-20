В Южном Тушино после ДТП образовалась огромная пробка

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Пробка длиной порядка четырех километров образовалась в Южном Тушино на северо-западе Москвы после столкновения микроавтобуса с минивэном, на место ДТП прибыли кареты скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Столкновение маршрутного микроавтобуса с минивэном произошло на пересечении бульвара Яна Райниса с Туристской улицей. В результате ДТП Минивэн перевернулся на бок. Из-за столкновения машин на бульваре Яна Райниса образовалась пробка не менее четырех километров.
На месте происшествия в настоящее время находятся несколько машин скорой помощи, пожарные автомобили, а также сотрудники ГИБДД. Обстоятельства столкновения и информация о пострадавших уточняется.