В Казахстане упал самолет Ан-2

НУР-СУЛТАН, 20 июн - РИА Новости. Самолет АН-2 упал в Казахстане, погиб пилот, два человека пострадали, сообщил журналистам в четверг официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.

"Двадцатого июня примерно в 10.00 (07.00 мск) в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолет АН-2. В результате происшествия пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в больницу", - сообщил Нурахметов.