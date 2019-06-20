Ким Чен Ын хочет встретиться с премьером Японии, заявил бывший дипломат

ТОКИО, 20 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заинтересован в проведении саммита с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, но только если Токио предоставит какую-либо помощь Пхеньяну, сообщил в четверг журналистам на пресс-конференции в Токио бывший высокопоставленный северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо.

Летом 2016 году вместе с семьей этот бывший советник-посланник КНДР в Лондоне не вернулся в Пхеньян и бежал в Южную Корею.

"Абэ продемонстрировал интерес к проведению саммита с Ким Чен Ыном, и Ким Чен Ын также заинтересован встретиться с Абэ, это наверняка", - сказал Тхэ Ён Хо. По его словам, таким образом руководитель КНДР сможет "укрепить свою легитимность, встретившись с как можно большим числом лидеров" стран в регионе.

Так, Ким Чен Ын встречался неоднократно с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, президентом США Дональдом Трампом, недавно посетил Владивосток и провел там переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, и только с Абэ не встречался ни разу.

"Другой вопрос - на каких условиях такая встреча могла бы произойти", - отметил Тхэ Ён Хо.

В 2002 году бывший премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми посетил Пхеньян и договорился с бывшим северокорейским лидером Ким Чен Иром, отцом Ким Чен Ына, о мерах по нормализации отношений. Принятая тогда "Пхеньянская декларация" между КНДР и Японией не выполнена.

"Для того чтобы Абэ смог встретиться с Ким Чен Ыном, японское правительство должно продемонстрировать намерение выполнить положения этой декларации, и если Япония предварительно пойдет на экономическую или гуманитарную помощь Пхеньяну, то Ким Чен Ын согласится на встречу", - пояснил бывший дипломат КНДР.

"Однако если не будет никакой выгоды, вряд ли в ближайшее время Ким Чен Ын на такую встречу согласится", - сказал Тхэ Ён Хо.