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РИА Новости

Рябков прокомментировал отправку Patriot на Ближний Восток

08:31
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© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский ракетный комплекс Patriot
Американский ракетный комплекс Patriot
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
СОЧИ, 20 июн - РИА Новости. Москва сожалеет, что никаких признаков отхода от линии на нагнетание конфронтации с Ираном нет, США продолжают играть мускулами, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря об отправке США на Ближний Восток дивизиона ЗРК Partiot, беспилотников и самолетов-разведчиков.
"Остается только сожалеть, что никаких признаков отхода от линии на нагнетание конфронтации нет. США играют мускулами, демонстрируют решимость оказывать прессинг на Иран, страну, которая в последние годы неукоснительно выполняет свои обязательства в рамках СВПД и до сих пор технически остается в рамках этой договоренности", - сказал Рябков.
Президент США Дональд Трамп
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В понедельник минобороны США сообщило, что Вашингтон готовится отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на "угрозу" со стороны Ирана, который, по мнению Вашингтона, причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе. Глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США отправят на Ближний Восток дополнительно 1 тысячу военных. По его словам, эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.
Ранее в российском МИД планы Вашингтона по наращиванию группировки на Ближнем Востоке назвали провокационными и нацеленными на провоцирование войны. Во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил в свою очередь, что президент США Дональд Трамп не хочет войны с Ираном, при этом Вашингтон считает необходимым защищать свои интересы в регионе. В среду представитель Пентагона коммандер Ребекка Ребарич сообщила РИА Новости, что военный контингент в 1 тысячу человек, направляемый США на Ближний Восток, будет включать батальон с зенитными ракетными комплексами Patriot, беспилотники и пилотируемый самолет-разведчик.
В мае Пентагон уже объявлял о расширении контингента на Ближнем Востоке - тогда было решено отправить в регион до 900 солдат и продлить размещение там батальона Patriot, который обслуживали около 600 человек. Майское расширение военного присутствия включало также эскадрилью самолетов и разведывательные беспилотники.
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